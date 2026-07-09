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Роднина высказалась про изъятие вкладов у россиян: «Прекрасно понимаю, почему именно сейчас раздувают тему»

Роднина высказалась про изъятие вкладов у россиян: «Прекрасно понимаю, почему именно сейчас раздувают тему»

Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании (1972, 1976, 1980), ныне депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Ирина Роднина прокомментировала возникшие в последнее время разговоры про изъятие вкладов россиян с банковских счетов.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ
Роднина - первая, от кого я услышал об отъёме вкладов у пенсионеров. Откуда у неё этот бред ?
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4 н.
Vladimir Bogdanov
потому, что представляет &quot;богоизбранный&quot; в госдуре. из-за таких и называют думу дурой
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4 н.