Роднина высказалась про изъятие вкладов у россиян: «Прекрасно понимаю, почему именно сейчас раздувают тему»

Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании (1972, 1976, 1980), ныне депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Ирина Роднина прокомментировала возникшие в последнее время разговоры про изъятие вкладов россиян с банковских счетов.
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