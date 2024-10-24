Экипажи "Аэрофлота" пожаловались в транспортную прокуратуру. В чём заключаются претензии?

Сотрудники уже провели встречу с и.о. прокурора московской межрегиональной транспортной прокуратуры.Московская межрегиональная транспортная прокуратура рассмотрит жалобы сотрудников "Аэрофлота" на нарушения их прав.
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