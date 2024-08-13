Лариса Долина сделала официальное заявление по факту мошенничества с ее квартирой (видео)

Певица Лариса Долина стала жертвой грандиозного мошенничества. СМИ активно обсуждают трагическую ситуацию певицы Ларисы Долиной, которая стала жертвой мошенников и потеряла свою элитную квартиру в центре Москвы, а также чуть не лишилась недвижимости в Юрмале.
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