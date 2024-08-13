Лариса Долина сделала официальное заявление по факту мошенничества с ее квартирой (видео)

Певица Лариса Долина стала жертвой грандиозного мошенничества. СМИ активно обсуждают трагическую ситуацию певицы Ларисы Долиной, которая стала жертвой мошенников и потеряла свою элитную квартиру в центре Москвы, а также чуть не лишилась недвижимости в Юрмале.