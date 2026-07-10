Восстановление биткоина остаётся под вопросом: продавцы вновь усилили давление

Последний отскок биткоина пока не получил достаточной поддержки со стороны покупателей. На это указывает показатель Net Taker Volume, который отражает баланс между агрессивными рыночными покупками и продажами.
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