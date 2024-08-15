В России может появиться книжный аналог «Пушкинской карты» для дошкольников

Книжный аналог «Пушкинской карты» для дошкольников может появиться в России, пишут «Ведомости».Летом 2024 года советник президента Елена Ямпольская начала обсуждать с книжными издателями возможность запуска новой госпрограммы популяризации книг среди дошкольников, рассказал собеседник издания, знакомый с ходом обсуждений.