В России может появиться книжный аналог «Пушкинской карты» для дошкольников

Книжный аналог «Пушкинской карты» для дошкольников может появиться в России, пишут «Ведомости».Летом 2024 года советник президента Елена Ямпольская начала обсуждать с книжными издателями возможность запуска новой госпрограммы популяризации книг среди дошкольников, рассказал собеседник издания, знакомый с ходом обсуждений.
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