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Педро де ла Роса: «Ферстаппен – вероятно, лучший в истории»

Амбассадор «Астон Мартин» и бывший пилот «Формулы-1» Педро де ла Роса допустил, что гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен является лучшим в истории.

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