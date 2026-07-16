Кнутов назвал способ изолировать всю Украину: бить нужно по трём узлам обороны

Три цели для ударов: военный эксперт назвал узлы, лишающие ВСУ ресурсов.Директор Музея ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов считает, что для подрыва боеспособности украинских сил необходимо нанести сфокусированные удары по трём направлениям: командование, транспортная инфраструктура в Карпатах и авиабаза.