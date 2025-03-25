Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 895 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim Yushkin
    "Последний раз подобный рост (миграции) наблюдался в 1995 году, когда он составил 599 тысяч человек." -тогда люди жиз...Одно важное решен...
  • Евгений Алексеенко
    Это правильное предложение,но начинать надо спрашивать с главы Государства и Мишустина,а иначе будет только хуже.Раздача гражданст...
  • Евгений Алексеенко
    Молодец батька,нам бы такого!Конец воинственно...

Раздача гражданства и квартир мигрантам: причина аттракциона невиданной щедрости найдена

Раздача гражданства и квартир мигрантам: причина аттракциона невиданной щедрости найдена

Русский Колоколъ Очередной таджикский счастливчик (справа) с мэром Хабаровска. Механизм, запущенный после ковида, продолжает исправно работать.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Алексей Горшков
Миграционный вопрос ВООБЩЕ - конечно показатель местной коррупции, но не только. По-моему - здесь грамотные юристы, нанятые землячествами, чаще всего у нас именуемыми &quot;диаспорами&quot;, что не совсем так - сами по себе диаспоры - просто конклав иностранных жителей, живущих на нашей территории, а вот СТРУКТУРИРУЮТ диаспоры, в частности оказывают им юридические услуги - именно ЗЕМЛЯЧЕСТВА !!! Итак: они ищут И НАХОДЯТ &quot;дырки&quot; в нашем ФЕДЕРАЛЬНОМ законодательстве! Допустим - &quot;в поддержке нуждается традиционная семья&quot; - а у мигрантов - куда уж традиционней, к тому же они и многодетны! Всё, вроде бы, юридически правильно, не подкопаешься! Было бы желание у законодателей подключить к этому вопросу настоящих юристов, СПОСОБНЫХ ПРОТИВОСТОЯТЬ этим - нанятым землячествами... А законодатели &quot;БОЛЕЕ ВАЖНЫМИ&quot; проблемами заняты - стандартизацией шаурмы, например... Причём ГРАМОТНЫЙ юрист - ОЧЕНЬ ВАЖЕН, и в состоянии все лазейки в законодательстве выявить, и указать на них, чтобы таких не было! Всегда, когда вижу разновсяческие склоки вокруг раздачи нашего гражданства и связанных с ним льгот, знания родственниками мигрантов русского языка, вспоминаю какой-то НЕЛЕПЕЙШИЙ закон: чтобы бездомные собаки не кусались, их КАСТРИРОВАТЬ надо! &quot;Нэ бачу логики&quot; - кастрированная собака не кусается, что ли?! Так же и здесь: вместо того, чтобы принимать меры к ЗАПРЕЩЕНИЮ того, чтобы &quot;незаменимые специалисты&quot;, приезжая на работу в Россию, СВОИХ ДОМАШНИХ С СОБОЙ ТАЩИЛИ, ГРАЖДАНСТВО ПОЛУЧАЛИ - рассуждают о знании русского языка! По-моему - решение ОДНОВРЕМЕННО ВСЕХ ВОПРОСОВ мигрантской проблемы России не просто есть, но оно настолько ОЧЕВИДНО, что просто удивительно, как его давно уже не заметили: ВАХТОВЫЙ МЕТОД !!! Нужны деньги - вербуешься на ОПРЕДЕЛЁННУЮ РАБОТУ, отработал, КАК ПОЛОЖЕНО - и домой! КАКИЕ ТУТ МОГУТ БЫТЬ РОДСТВЕННИКИ ?!😡
Ответить
11 час.
sozopolpiter воробьев
а по мне на все вопросы о властных выкрутасах ответ один -  от кого власти больше бабла получат - от нарушителей или от государства?
Ответить
9 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Это правильное предложение,но начинать надо спрашивать с главы Государства и Мишустина,а иначе будет только хуже.
Ответить
5 час.
наверх