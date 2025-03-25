Раздача гражданства и квартир мигрантам: причина аттракциона невиданной щедрости найдена

Алексей Горшков

Миграционный вопрос ВООБЩЕ - конечно показатель местной коррупции, но не только. По-моему - здесь грамотные юристы, нанятые землячествами, чаще всего у нас именуемыми "диаспорами", что не совсем так - сами по себе диаспоры - просто конклав иностранных жителей, живущих на нашей территории, а вот СТРУКТУРИРУЮТ диаспоры, в частности оказывают им юридические услуги - именно ЗЕМЛЯЧЕСТВА !!! Итак: они ищут И НАХОДЯТ "дырки" в нашем ФЕДЕРАЛЬНОМ законодательстве! Допустим - "в поддержке нуждается традиционная семья" - а у мигрантов - куда уж традиционней, к тому же они и многодетны! Всё, вроде бы, юридически правильно, не подкопаешься! Было бы желание у законодателей подключить к этому вопросу настоящих юристов, СПОСОБНЫХ ПРОТИВОСТОЯТЬ этим - нанятым землячествами... А законодатели "БОЛЕЕ ВАЖНЫМИ" проблемами заняты - стандартизацией шаурмы, например... Причём ГРАМОТНЫЙ юрист - ОЧЕНЬ ВАЖЕН, и в состоянии все лазейки в законодательстве выявить, и указать на них, чтобы таких не было! Всегда, когда вижу разновсяческие склоки вокруг раздачи нашего гражданства и связанных с ним льгот, знания родственниками мигрантов русского языка, вспоминаю какой-то НЕЛЕПЕЙШИЙ закон: чтобы бездомные собаки не кусались, их КАСТРИРОВАТЬ надо! "Нэ бачу логики" - кастрированная собака не кусается, что ли?! Так же и здесь: вместо того, чтобы принимать меры к ЗАПРЕЩЕНИЮ того, чтобы "незаменимые специалисты", приезжая на работу в Россию, СВОИХ ДОМАШНИХ С СОБОЙ ТАЩИЛИ, ГРАЖДАНСТВО ПОЛУЧАЛИ - рассуждают о знании русского языка! По-моему - решение ОДНОВРЕМЕННО ВСЕХ ВОПРОСОВ мигрантской проблемы России не просто есть, но оно настолько ОЧЕВИДНО, что просто удивительно, как его давно уже не заметили: ВАХТОВЫЙ МЕТОД !!! Нужны деньги - вербуешься на ОПРЕДЕЛЁННУЮ РАБОТУ, отработал, КАК ПОЛОЖЕНО - и домой! КАКИЕ ТУТ МОГУТ БЫТЬ РОДСТВЕННИКИ ?!😡