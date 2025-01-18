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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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«Хроники ДТП за неделю» в видео ❗️❗️❗️ 17.01.2025 в Волгоградской области зарегистрировано 7 ДТП, в которых 1 человек погиб и 6 пострадали, включая 1 несовершеннолетнего.

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