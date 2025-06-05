Прошёл год, а его до сих пор не посадили: Как идёт громкое дело Шахина Аббасова и почему он может оказаться на свободе

Всех *новых граждан* (нелегалов - тоже) проникших к нам (начиная с 2000 года) - ГНАТЬ СРАНОЙ МЕТЛОЙ с нашей земли !

Людмила Лиханова

Писать в СК Бастрыкину. Его аппарат работает слажено и бескомпромиссно. Нельзя оставлять это без сурового наказания по всей СТРОГОСТИ ЗАКОНА чтобы другим было не повадно. Он лишил жизни молодого человека на глазах его невесты. Травма душевная и невесте.