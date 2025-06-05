Политика как он...
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Политика как она есть

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Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    Писать в СК Бастрыкину. Его аппарат работает слажено и бескомпромиссно. Нельзя оставлять это без сурового наказания п...Прошёл год, а его...
  • Silver Kont
    Жаль, что черножопых мразей не пристрелили при задержании...Прошёл год, а его...
  • Юрий Белов
    Всех *новых граждан* (нелегалов - тоже) проникших к нам (начиная с 2000 года) - ГНАТЬ СРАНОЙ МЕТЛОЙ с нашей земли !Прошёл год, а его...

Прошёл год, а его до сих пор не посадили: Как идёт громкое дело Шахина Аббасова и почему он может оказаться на свободе

Прошёл год, а его до сих пор не посадили: Как идёт громкое дело Шахина Аббасова и почему он может оказаться на свободе

Уверена, все хорошо помнят громкое дело Шахина Аббасова, который в ответ на безобидное замечание убрать свою машину от подъезда вытащил нож и применил его против байкера Кирилла Ковалёва.

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Комментарии
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Юрий Белов
Всех *новых граждан* (нелегалов - тоже) проникших к нам (начиная с 2000 года) - ГНАТЬ СРАНОЙ МЕТЛОЙ с нашей земли !
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2 час.
Silver Kont
Жаль, что черножопых мразей не пристрелили при задержании...
Ответить
48 мин.
Людмила Лиханова
Писать в СК Бастрыкину. Его аппарат работает слажено и бескомпромиссно. Нельзя оставлять это без сурового наказания по всей СТРОГОСТИ ЗАКОНА чтобы другим было не повадно. Он лишил жизни молодого человека на глазах его невесты. Травма душевная и невесте.
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3 мин.
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