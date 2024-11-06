Музей Победы подпишет соглашения о сотрудничестве с региональными министерствами культуры

Музей Победы подпишет соглашения о сотрудничестве с министерствами культуры ряда регионов России — Управлением культуры и искусства Ульяновской области, Министерством культуры Омской области, Министерством культуры и архивного дела Сахалинской области и Министерством культуры Самарской области.
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