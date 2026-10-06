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Прямая линия с Путиным, ответ на размещение ядерного оружия в Литве, "теневая война" против ФРГ, эпидситуация в Приангарье: о чем говорил Песков

Прямая линия с Путиным, ответ на размещение ядерного оружия в Литве, "теневая война" против ФРГ, эпидситуация в Приангарье: о чем говорил Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о начале подготовки к совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции Владимира Путина.

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