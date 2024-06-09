Студентка из Самары похвасталась отличными оценками благодаря маме-чиновнице

Министерство здравоохранения Самарской области организовало проверку из-за обнародованного в мессенджерах видеоролика, в котором молодая девушка рассказала, что получила отличные оценки по всем предметам исключительно из-за связей своей мамы-чиновницы .
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