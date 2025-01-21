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Русское оружие

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📌⚡️О ключевых методах формирования противовоздушных / противоракетных заслонов над стратегически важными элементами ядерной триады России ( Часть №1) На фоне заявлений Майкла Уолтса о готовности администрации Трампа продлить Киеву "карт-бланш" на применение всех видов имеющегося в распоряжении ВСУ малозаметного тактического ракетного вооружения большой дальности вглубь территории России, вероятного предоставления ВСУ малозаметных тактических крылатых ракет AGM-158A/B JASSM/-ER с дальностью 370 и 960 - 1100 км соответственно, а также на фоне непрекращающихся массированных рейдов БПЛА-"камикадзе" на резервуары топлива и ГСМ у стратегически важных авиабаз Дягилево и "Энгельс-2", а также военно-морских баз, к крайне актуальному выводу пришел член Совета Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕКСТ» Алексей Рогозин.

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