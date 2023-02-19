В США посетитель ярмарки случайно разбил скульптуру за 42 тыс. дол.

В США коллекционер перепутал скульптуру за 42 тысячи долларов с воздушным шаром и разбил ее. Женщина стукнула произведение известного художника Джеффа Кунса, чтобы проверить, соответствует ли оно своему названию - «Собака в виде воздушного шара».