Эксперт назвала самые частые ошибки при сдаче ЕГЭ

Несмотря на то что в каждом предмете и контрольном измерительном материале ЕГЭ есть свои особенности и «опасные» места, есть ряд типичных ошибок, которые ученики совершают из года в год, например, игнорирование разного рода формальных требований в тестовой части.
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