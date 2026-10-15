Ноябрьск примет всероссийские соревнования по пулевой стрельбе. Сильнейшие стрелки России «сразятся» в спорткомплексе «Факел» с 18 по 24 октября, сообщил канал «Ямал Спорт» в «Максе».
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