Придуманный ажиотаж

А

Алексей

А Вы посмотрите стоимость отечественной программы &quot;Спрут-САМ&quot; до и после начала СВО!!! Вы просто офигеете.Заломили,мама не горюй,За что ? За то же самое? Просто конкуренции больше нету,за сколько хотят,за столько и продают.Деваться то покупателям некуда.Статья пустая,ни одного примера,ни одного сравнения.