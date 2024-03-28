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Детского омбудсмена выбрали в Новосибирской области

Детского омбудсмена выбрали в Новосибирской области

Депутаты переизбрали уполномоченного по правам ребенка в регионе Надежду Болтенко. На 43 сессии Законодательного собрания Новосибирской области народные избранники провели голосование по выбору детского омбудсмена.

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