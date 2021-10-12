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Дождливо и холодно: циклон испортит погоду в большинстве областей

Дождливо и холодно: циклон испортит погоду в большинстве областей

Погода в Украине в ближайшие дни сильно испортится. Синоптики прогнозируют очередное снижение температуры и сильные дожди во многих областях страны.

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