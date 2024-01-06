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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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4-й номер драфта НХЛ-2016 Пулюярви провел 1-й матч с мая прошлого года. Он сыграл за фарм «Питтсбурга» в АХЛ

25-летний финский форвард сыграл за фарм «Питтсбурга» в АХЛ против «Спрингфилда» (2:1) и отметился 3 бросками в створ.

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