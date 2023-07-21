В США рассказали о снижении эффективности HIMARS

Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гэди рассказал о снижении эффективности переданных Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS из-за российских средств противодействия, пишет The Drive.
Старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований Франц-Стефан Гэди рассказал о снижении эффективности переданных Киеву реактивных систем залпового огня HIMARS из-за российских средств противодействия, пишет The Drive.
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