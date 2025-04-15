Правозащитники из США подали иск в суд против пошлин Трампа на импортные товары

REUTERS/Kent Nishimura Правозащитная организация из Соединенных Штатов Liberty Justice Center обратилась с иском в суд страны по международной торговле, где оспаривается правомерность ввода американским лидером Дональдом Трампом пошлин на импортные товары.
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