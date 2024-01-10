Личные траты россиян - на косметику тратятся чаще, чем на образование

Россияне наиболее часто позволяют себе личные траты на покупку парфюмерии и косметики (есть у 75% респондентов) и услуги по уходу за собой (71%), свидетельствуют данные «Барометра экономического поведения домохозяйств в России» НИУ ВШЭ (выпуск 2 от декабря 2023 года, посвященный подведению итогов года).