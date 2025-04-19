Юрист Васильева: за сорняки на даче можно получить штраф до 50 тысяч рублей

За сорняки на дачном участке грозит штраф до 50 тысяч рублей, пишет издание Aif.ru со ссылкой на сообщение доцента кафедры правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксаны Васильевой.
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