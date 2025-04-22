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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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39 очков Кавая Ленарда (78,9% реализации) позволили «Клипперс» сравнять счет в серии с «Денвером»

За 39 минут на площадке форвард «Лос-Анджелеса» Кавай Ленард реализовал 15 из 19 бросков с игры, 4 из 7 из-за дуги и 5 из 5 штрафных.

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