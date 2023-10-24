Число пиратских ресурсов с медийным контентом выросло на 20%

Количество нелегальных ресурсов, использующих медийный контент (фильмы, сериалы, книги, музыка) увеличилось примерно на 20% в первом полугодии год к году, пишет «Ъ» со ссылкой на исследование TelecomDaily на основе опроса более 10 тыс.