Число пиратских ресурсов с медийным контентом выросло на 20%

Количество нелегальных ресурсов, использующих медийный контент (фильмы, сериалы, книги, музыка) увеличилось примерно на 20% в первом полугодии год к году, пишет «Ъ» со ссылкой на исследование TelecomDaily на основе опроса более 10 тыс.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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