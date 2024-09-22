💄 В Крыму за год создают 45 миллионов единиц косметики На полуострове – больше 30 производителей косметической продукции.
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💄 В Крыму за год создают 45 миллионов единиц косметики На полуострове – больше 30 производителей косметической продукции.