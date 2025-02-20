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Елена Ксенофонтова после развода с адвокатом, за которого вышла замуж 2 года назад: «Отпускаю эту муть»

Елена Ксенофонтова после развода с адвокатом, за которого вышла замуж 2 года назад: «Отпускаю эту муть»

В недавнем интервью Елена Ксенофонтова неожиданно раскрыла, что рассталась с третьим мужем — известным адвокатом Алексеем Куликовым.

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