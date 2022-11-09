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Мировая премьера: электрический кроссовер Volvo EX90

Мировая премьера: электрический кроссовер Volvo EX90

Мировая премьера: электрический кроссовер Volvo EX90Перед нами новый флагман компании Volvo. Формально EX90 стоит на одной ступеньке с существующим кроссовером XC90, однако электромобиль не придет ему на смену, а дополнит гамму шведской марки.

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