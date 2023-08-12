Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил российскую группировку войск в Арктике. «Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал отдалённые арктические гарнизоны Северного флота», — указали в ведомстве.
Глава Минобороны России Сергей Шойгу проверил российскую группировку войск в Арктике. «Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал отдалённые арктические гарнизоны Северного флота», — указали в ведомстве.
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