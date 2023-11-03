Лекарствами, словом и током. Как помогают людям в клинике неврозов на Алтае?

Пациенты, которым здесь помогли снова радоваться жизни, жалеют лишь о том, что не обратились за помощью раньше Алтайский край уже не первый год лидирует в Сибири по количеству пациентов с психическими расстройствами.
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