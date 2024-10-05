Выставка «Люди колхозной деревни» открылась в Доме Иняхина в Верколе

Это результат совместной работы специалистов музея Верколы и жителей деревни, которые активно участвовали в её созданииПервым и самым важным этапом в подготовке выставки стал сбор информации о людях, посвятивших себя сельскому хозяйству.
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