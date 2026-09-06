«Жестокий романс» Ларисы Гузеевой: пощёчина от Фрейндлих, тайны съёмок и личные испытания актрисы

Роль Ларисы Огудаловой в драме Эльдара Рязанова «Жестокий романс» мгновенно превратила выпускницу театрального института Ларису Гузееву в одну из главных звёзд советского кино.
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