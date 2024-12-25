Борисов, ты прав: главные фильмы и сериалы 2024 года

«Золотая пальмовая ветвь» американскому фильму с русскими артистами, гостья из будущего в компании тех же самых артистов, якутский вестерн, мюзикл от создателя хорроров — в мире кино в этом году не было абсолютных событий и безусловных шедевров на все времена.