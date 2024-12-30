Маск подобрал форму управления для марсиан

Маск: после колонизации на Марсе должен действовать принцип прямой демократии Американский предприниматель, основатель космической компании SpaceX Илон Маск считает, что после колонизации Марс должен управляться по принципу прямой демократии.
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