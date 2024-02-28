Натерли тыкву и через 15 минут выпечка на столе. Рецепт выручает всегда, когда нет времени

Эти вкусные чуду с тыквой, вероятно, станут любимым блюдом как для семьи, так и для гостей. Их легко приготовить всего за 15 минут, что особенно удобно, когда хочется насладиться великолепным вкусом, но времени на долгую готовку не хватает.
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