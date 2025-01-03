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Максим Максимов: «Самый запоминающийся момент в году – розыгрыш Халили и Серохвостова на финише в Ханты-Мансийске. Это самый яркий момент.

«Самый запоминающийся момент в году – розыгрыш Халили и Серохвостова на финише в Ханты-Мансийске (они разыграли победу с помощью игры «камень, ножницы, бумага» на Кубке Международной лиги клубного биатлона – Спортс’’).

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