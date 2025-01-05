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Владыки Волчьих Вод. Когда Волчанск перестал быть «серой зоной» для России

Владыки Волчьих Вод. Когда Волчанск перестал быть «серой зоной» для России

Одной из примет кампании 2024 года, третьего года СВО, стало возвращение российской армии на территории Харьковской области, ранее (в первые недели спецоперации) освобождённые от ВСУ, но оставленные из-за изменения конфигурации фронта в сентябре 2022-го.

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