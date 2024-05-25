Летом 2024 года в России пройдут более 20 масштабных фестивалей

Россияне по-разному проводят лето: кто-то ездит на море, кто-то — на дачу, а есть те, кто душу отдаст за то, чтобы пообщаться с единомышленниками на крутом фестивале, пожить в палатке и наполниться новыми впечатлениями.
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