Пулемет ЯкБ-12,7 - четырёхствольный авиационный пулемёт с вращающимся блоком стволов, созданный для Ми-24.
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Пулемет ЯкБ-12,7 - четырёхствольный авиационный пулемёт с вращающимся блоком стволов, созданный для Ми-24.
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