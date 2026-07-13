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Терри о Беллингеме на ЧМ-2026: «Он напоминает Зидана. Джуд тащит Англию за собой, он игрок мирового класса»

Бывший защитник сборной Англии Джон Терри впечатлен игрой Джуда Беллингема. «Я говорил еще перед началом этого чемпионата мира: он напоминает мне Зидана.

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