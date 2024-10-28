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Компания Coca-Cola отзывает миллионы бутылок из-за наличия опасных частиц

Компания Coca-Cola отзывает миллионы бутылок из-за наличия опасных частиц

Компания Coca-Cola инициировала отзыв 28 миллионов пластиковых бутылок объемом 0,5 литра, выставленных на продажу в Австрии, из-за возможного риска попадания опасных частиц внутрь продукции, о чем сообщило агентство Austria Presse-Agentur (APA).

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