Компания Coca-Cola отзывает миллионы бутылок из-за наличия опасных частиц

Компания Coca-Cola инициировала отзыв 28 миллионов пластиковых бутылок объемом 0,5 литра, выставленных на продажу в Австрии, из-за возможного риска попадания опасных частиц внутрь продукции, о чем сообщило агентство Austria Presse-Agentur (APA).
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