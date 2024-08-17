Как девушки на Руси проявляли нежность

Как продемонстрировать понравившемуся человеку свою любовь? Намеками, при помощи ласки и доброго слова? А, может быть, написав анонимное письмо? Несмотря на строгие церковные правила, существовавшие на Руси, девушки умели это делать.
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