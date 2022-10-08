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Ростуризм: туристы могут перенести сроки поездки в Крым или изменить направление

Ростуризм: туристы могут перенести сроки поездки в Крым или изменить направление

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что организованные туристы, которые еще не успели отправиться на отдых в Крым, по соглашению с туроператором имеют право перенести сроки поездки на более поздние даты или изменить направление отдыха.

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