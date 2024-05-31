Северо-Запад России демонстрирует опережающий рост производства молочной и мясной продукции

Позитивные показатели обусловлены, в частности, ростом внутреннего спроса Как следует из доклада «Региональная экономика» Банка России, производство молочных и мясных продуктов на Северо-Западе растет более быстрыми темпами по сравнению со среднероссийскими показателями.
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