Северо-Запад России демонстрирует опережающий рост производства молочной и мясной продукции

Позитивные показатели обусловлены, в частности, ростом внутреннего спроса Как следует из доклада «Региональная экономика» Банка России, производство молочных и мясных продуктов на Северо-Западе растет более быстрыми темпами по сравнению со среднероссийскими показателями.