Тень Фёдорова: Командование сил логистики ВСУ раскритиковало обеспечение армии Командование Сил логистики ВСУ опубликовало заявление, в ко.
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Тень Фёдорова: Командование сил логистики ВСУ раскритиковало обеспечение армии Командование Сил логистики ВСУ опубликовало заявление, в ко.
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