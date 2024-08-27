Как правильно жарить рис перед варкой и зачем это делать

Рис – один из самых популярных гарниров, который идеально сочетается с мясом, рыбой и овощами. Однако, не все знают, что этот простой продукт можно сделать ещё вкуснее и аппетитнее, применяя одну небольшую кулинарную хитрость.
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