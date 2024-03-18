В Красноярске электричка сбила велосипедиста в наушниках

В Красноярске велосипедист попал под электричку рано утром 18 марта на станции «Северное шоссе». В КрасЖД рассказали, что молодой человек в наушниках и на велосипеде переезжал через железнодорожные пути по пешеходному переходу.
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