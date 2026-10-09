Казнь военного психиатра хотят показать в прямом эфире: Хегсет раскрыл подробности

Казнь бывшего военного психиатра Нидала Хасана в США хотят показать в прямом эфире. Глава Пентагона Пит Хегсет раскрыл подробности исполнения смертного приговора: осуждённого планируют расстрелять на той же военной базе, где в 2009 году он убил 13 человек.
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